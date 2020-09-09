“عماري زايد”: لن تكون هناك عودة مدرسية من 12 سبتمبر لسنوات النقل والمرحلة الإعدادية

قال محمد عماري زايد وزير التعليم بحكومة الوفاق عضو “المجلس الرئاسي” إنه: “لن تكون هناك عودة مدرسية يوم 12 سبتمبر الجاري، استجابة لتعميم اللجنة الاستشارية بعدم عودة سنوات النقل والشهادة الإعدادية حتى إعادة تقييم الوضع الوبائي للتأكد من السلامة والجهوزية” وفق قوله.

أضاف “عماري” في بيان: “أصدرنا تعليماتنا لمدير عام المركز الوطني للامتحانات بإصدار جداول امتحانات لسنوات النقل والشهادة الإعدادية في أقرب وقت ممكن على أن تراعي التباعد الجسدي والاجتماعي في المدارس” على حد قوله.

وتابع: “سأتواصل مع وزير الحكم المحلي لإصدار تعميم لعمداء البلديات يتضمن مطالبة الأخيرين عدم اتخاذ أي قرار بإيقاف الدراسة إلا بعد الرجوع إلى وزارة التعليم للتنسيق في كل ما يتعلق بذلك” على حد تعبيره.

و اصل “عماري” قائلا: “خصصنا مبالغ لكل الجامعات الليبية شرقًا وغربًا وجنوبًا، وسننظر في الميزانية المخصصة للوزارة لتوفير احتياجات المدارس الخاصة من مستلزمات مجابهة جائحة كورونا حرصًا على سلامة طلابنا” على حد قوله.