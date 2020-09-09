انطلاق الامتحانات النهائية العملية لطلبة شعبة التمريض العام بطبرق

بدأت بمقر معهد تدريب القوى العاملة الطبية بطبرق الامتحانات النهائية لطلبة وطالبات شعبة التمريض، بحضور لجنة مكلفة من وزارة الصحة، متمثلة في مدير مكتب تنمية الموارد البشرية بالوزارة، محمد الجبالي، الذي أكد أن طلاب الدبلوم بشعب التمريض المتوسطة قاموا بإجراء أول امتحان عملي نهائي بعد إعادة تفعيل شعب التمريض بالمستشفيات التعليمية بالمدن الليبية.

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