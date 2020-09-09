ليبيا الان

انطلاق الامتحانات النهائية العملية لطلبة شعبة التمريض العام بطبرق

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بدأت بمقر معهد تدريب القوى العاملة الطبية بطبرق الامتحانات النهائية لطلبة وطالبات شعبة التمريض، بحضور لجنة مكلفة من وزارة الصحة، متمثلة في مدير مكتب تنمية الموارد البشرية بالوزارة، محمد الجبالي، الذي أكد أن طلاب الدبلوم بشعب التمريض المتوسطة قاموا بإجراء أول امتحان عملي نهائي بعد إعادة تفعيل شعب التمريض بالمستشفيات التعليمية بالمدن الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك