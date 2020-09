نورلاند وتاونسند يبحثان وقف التحشيد العسكري وسط ليبيا

التقى اليوم الأربعاء في تونس قائد الجيش

الأمريكي في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند مع سفير الولايات المتحدة ريتشارد

نورلاند لمناقشة التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا.

وأوضحت السفارة

لدى ليبيا أن الجانبين تحدثا خلال اللقاء عبر تقنية دوائر الفيديو مع وزير الدفاع

المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة بشأن استمرار الحوار الليبي الليبي في إطار

العملية التي تقودها الأمم المتحدة.

وعبر كل من تاونسند

والسفير نورلاند عن دعم الولايات المتحدة لجهود ليبيا في مكافحة الإرهاب، وإصلاح

قطاع الأمن، والدعوات من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والحدّ من التحشيد العسكري في

وسط ليبيا، وخروج جميع القوات العسكرية والمرتزقة الأجنبية من ليبيا.

