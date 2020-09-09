قائد أفريكوم و السفير الأمريكي يبحثان قضايا الأمن مع وزير دفاع الوفاق الجديد

التقى قائد الجيش الأمريكي في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند، مع سفير الولايات المتحدة في ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، خلال زيارته لتونس، الأربعاء، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا.

وبحسب إيجاز صحفي للسفارة الأمريكية، اليوم، تحدث الطرفان، عبر دوائر الفيديو المغلقة، مع وزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش، الذي تمّ تعيينه مؤخرا، لتأكيد دعم الولايات المتحدة لاستمرار الحوار الليبي – الليبي في إطار العملية التي تقودها الأمم المتحدة.

كما نقل الجنرال تاونسند، والسفير نورلاند، دعم الولايات المتحدة لجهود ليبيا في مكافحة الإرهاب، وإصلاح قطاع الأمن، والدعوات من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والحدّ من التحشيد العسكري في وسط ليبيا، وخروج جميع القوات العسكرية والمرتزقة الأجنبية من ليبيا