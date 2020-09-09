مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (879) إصابة كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء أنه تم يوم أمس تسجيل عدد (879) حالة موجبة بينها عدد 661 حالة جديدة، وعدد 218 حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم يوم أمس الثلاثاء عدد (3918) عينة بينها عدد (3039) عينة سالبة موزعة على المختبرات الآتية :

1 – المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة.

2 – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (132) عينة

3 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1437) عينة

4 – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (216) عينة

5 – مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (202) عينة

6 – مختبر فرع المركز سبها عدد (110) عينة

7 – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة

8 – مختبر فرع المركز الزاوية عدد (88) عينة

9 – مختبر فرع المركز الكفرة عدد (15) عينة

10 – مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (36) عينات

11 – مختبر فرع المركز طبرق عدد (6) عينة

12 – مختبر فرع المركز تازربو عدد (17) عينة

13 – مختبر فرع المركز غريان عدد (9) عينة

14 – مختبر فرع المركز غدامس عدد (1) عينة

15 – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (27) عينة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1 – طرابلس :-

– عدد 343 حالة جديدة

– عدد 64 حالة مخالطة

2- صرمان :-

– عدد 1 جديدة

عدد 5 مخالطة

3- الرحيبات :-

عدد 14 مخالطة

عدد 2 جديدة

4- العجيلات :-

عدد 3 مخالطة

5- سواني بني آدم :-

عدد 1 جديدة

6- جادو :-

عدد 3 جديدة

7 – الرياينة :-

عدد 4 جديدة

8 – غدامس :-

عدد 1 جديدة.

9 – غريان:-

عدد 7 جديدة

عدد 2 مخالطة

10 – قصر الأخيار:-

عدد 2 جديدة

11- جنزور :-

عدد 15 جديدة.

عدد 3 مخالطة

12 – النواحي الأربعة :-

عدد 4 جديدة

13 – القلعة:-

– عدد 2 جديدة

عدد 2 مخالطة

14- ترهونة:

عدد 3 جديدة

عدد 2 مخالطة

15 – الرجبان :-

عدد 1 مخالطة

16 – المعمورة

عدد 6 جديدة

عدد 1 مخالطة

17- صبراتة:-

عدد 8 جديدة

18- زليتن

عدد 13 جديدة

عدد 20 مخالطة

19- مصراتة

عدد 25 مخالطة

20- وادي زمزم + أبونجيم

عدد 2 مخالطة

21- بني وليد

عدد 44 جديدة

22- الخمس

عدد 82 جديدة

23- الماية

عدد 2 جديدة

24- الزاوية المركز

عدد 9 جديدة

عدد 7 مخالطة

25- وادي عتبة

عدد 2 مخالطة

26- الشاطئ

عدد 18 مخالطة

عدد 3 جديدة

27- اجدابيا

عدد 21 جديدة

عدد 3 مخالطة

28- طبرق

عدد 1 مخالطة

عدد 1 جديدة

29- الكفرة

عدد 6 جديدة

عدد 2 مخالطة

30- بنغازي

عدد 72 جديدة.

31 – الواحات

عدد 33 مخالطة.

32 – الزنتان

عدد 1 مخالطة

33 – تازربو

عدد 7 مخالطة

عدد 6 جديدة

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل (82) حالة شفاء حسب المدن:

1- عدد 6 في الجفرة

2 – عدد 6 في سبها

3- عدد 1 في الجغبوب

4- عدد 4 في القره بوللي

5- عدد 3 في تازربو

6- عدد 20 في مصراتة

7- عدد 25 في وادي زمزم + بونجيم

8- عدد 3 في اجدابيا

9- عدد 2 في الواحات

10- عدد 5 في الزنتان

11- عدد 5 في زليتن

12 – عدد 2 في الزاوية المركز

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 10 ) حالات وفاة:

– عدد 2 في طبرق

– عدد 1 في سبها

– عدد 2 في الشاطئ

– عدد 1 في مصراتة

– عدد 1 في ترهونة

– عدد 3 في الواحات

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات العدد التراكمي بلغ 20,462 حالة، والحالات النشطة بلغت 17,809 حالات، والمتعافين بلغ عددهم 2,329 حالة، والوفيات 324 حالة.

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