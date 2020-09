قال مندوب ليبيا

لدى الجامعة العربية صالح الشماخي، اليوم الأربعاء، إن بيان الجامعة العربية اتهم

تركيا بالتدخل في شؤون الدول العربية وتجاهل تدخل دول أجنبية أخرى، بحسب تعبيره.

