إنقاذ 80 مهاجرا تركهم مهُربون في صحراء النيجر

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن فريقا منها أنقذ 80 مهاجرا أفريقياً في الصحراء الكبرى، تركهم مهربون عند مفترق طرق بالصحراء بعد أن سرقوا ما يملكونه، وأخذوا أموالا منهم لقاء تهريبهم إلى ليبيا.

وأشار تقرير للمنظمة إلى أن المهاجرين أتوا من نيجيريا وتوجو ومالي وغانا، وكانوا على متن أربع شاحنات تركها سائقوها على بعد 230 كيلومترا شمالي بلدة ديركو في النيجر دون طعام أو ماء، وكان بينهم أطفال، وبعضهم يعاني من الجفاف وبحاجة إلى مساعدة طبية عاجلة.

وأشار المتحدث باسم منظمة الهجرة بول ديلون إلى أن الأمر معتاد من هكذا فئة كل همها أخذ الأموال مسبقا من اليائسين الباحثين عن أمل بالوصول إلى أوروبا.

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