أمن بنغازي يجرى جولات ميدانية لتأمين المدارس وضمان اتخاذ إجراءات احترازية ضد كورونا

أعلنت مديرية أمن بنغازي، متابعتها لسير عملية تأمين المدارس، تنفيذاً للتعليمات المشددة والصادرة من قبل مُدير أمن بنغـازي ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغـازي العميد عادل عبدالعزيز بشأن اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمنع إصابة الطلاب والمعلمين بفايروس كورونا المستجد، وبما يكفل عدم ضياع العام الدراسي على الطلاب.
وقالت المديرية في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء، إن العميد عادل عبد العزيز رئيس الغرفة الأمنية المشتركة، أثنى على المبذولة من الحكومة الليبية على رأسها رئيس مجلس الوزراء الأ عبدالله الثني و لجان الامتحانات والمعلمين والعاملين بقطاع التعليم لمواجهتم كافة العراقيل والمشاكل خلال الامتحانات، التي انطلقت الأحد الماضى بعد تأجيل دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا .
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