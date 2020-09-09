أمن بنغازي يجرى جولات ميدانية لتأمين المدارس وضمان اتخاذ إجراءات احترازية ضد كورونا

أعلنت مديرية أمن بنغازي، متابعتها لسير عملية تأمين المدارس، تنفيذاً للتعليمات المشددة والصادرة من قبل مُدير أمن بنغـازي ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغـازي العميد عادل عبدالعزيز بشأن اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمنع إصابة الطلاب والمعلمين بفايروس كورونا المستجد، وبما يكفل عدم ضياع العام الدراسي على الطلاب.

وقالت المديرية في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء، إن العميد عادل عبد العزيز رئيس الغرفة الأمنية المشتركة، أثنى على المبذولة من الحكومة الليبية على رأسها رئيس مجلس الوزراء الأ عبدالله الثني و لجان الامتحانات والمعلمين والعاملين بقطاع التعليم لمواجهتم كافة العراقيل والمشاكل خلال الامتحانات، التي انطلقت الأحد الماضى بعد تأجيل دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا .