بومطاري: الحلول الجذرية للشركات المتعثرة بيد جمعياتها العمومية

قال المفوض بوزارة المالية والمكلف بوزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني، فرج بمطاري، إن الحلول الجذرية للشركات المتعثرة هي بيد الجمعيات العمومية لتلك الشركات، وفق ما نشرته وزارة المالية عبر صفحتها على فيسبوك.

جاء تصريح بومطاري خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع عدد من المحتجين الذين يمثلون العاملين بالشركات العامة المتعثرة والشركات المنسحبة.

وقالت وزارة المالية إن بومطاري أوضح للعاملين الخطوات العملية المتخذة بشأن مستحقاتهم المالية وفقاً للدورة المستندية المعمول بها.

وأكد بومطاري للمحتجين دعم وزارة الاقتصاد من خلال إداراتها الفنية والتواصل مع اللجان الممثلة للعاملين بالشركات المتعثرة ببذل الجهد لإعادة تقييم تلك الشركات والوصول إلى حلول ناجعة بشأنها وفقاً لما تقتضيه التشريعات النافذة.

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