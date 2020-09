أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالواحات، اليوم الأربعاء، تقليص عدد العينات المأخوذة يوميا من قبل المرضى، إلى 10 عينات فقط، موضحة أن ذلك بسبب نقص المواد التشغيلية بالمختبر المرجعي لمدينة بنغازي.

The post الواحات تقرر تقليص عدد عينات كورونا اليومية إلى 10 فقط بسبب نقص المواد التشغيلية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24