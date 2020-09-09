تسجيل إصابتين جديدتين وحالة شفاء من «كورونا» في الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فايروس «كورونا» في الواحات، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى شفاء حالة جديدة من الفيروس.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها تسلمت من المختبر المرجعي لمدينة بنغازي نتائج تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا المستجد» لـ17 عينة، ليتبين إيجابية عينتين واحدة من منطقة الشرق بمدينة جالو، والثانية من منطقة البلاد بمدينة أوجلة. وأظهرت النتائج أيضًا سلبية 12 عينة، إضافة إلى 4 عينات إعادة.

وأشارت اللجنة إلى أن حالة الشفاء تعود لطبيب يدعى محمد أدريس أحمد سوداني الجنسية يبلغ 35 عامًا يسكن بمدينة أجخرة. وبهذا الإعلان ترتفع حصيلة الشفاء من الفيروس في الواحات إلى ثلاث حالات.

وتقع الواحات في الجنوب الشرقي بين محافظة بنغازي والكفرة ومحافظة سرت من جهة الغرب، وأهم مدنها هي جالو وأجلو واجخرة، وتعتبر من أهم مصادر ليبيا في النفط والغاز، لما تحتويه من حوض يشكل مخزون واحتياطي هائل، وبوجود العديد من الموانئ مثل ميناء البريقة النفطي، وميناء الزويتينة، والشركات والحقول النفطية الكبيرة.

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