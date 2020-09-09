ليبيا: هل تصمد التفاهمات أمام التجاذبات؟

يتناول النقاش الملف الليبي والمشاورات التي دارت في بوزيقة في المغرب بين وفدين من المجلس الأعلى للدولة في طرابلس ومن مجلس النواب في طبرق. أفضت المشاورات حتى الآن إلى تفاهم على ضرروة إيجاد تسوية شاملة للأزمة الليبية ناهيك عن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي. فهل الأجسام السياسية المتواجدة حاليا على الساحة الليبية قادرة على تجاوز تناقضاتها وخلافاتها؟ النقاش مع: نعيمة الحامي، عضو المجلس الأعلى للدولة ونعيمة جبريل، رئيسة محكمة استئناف بنغازي سابقا وعضو مستقل بالحوار السياسي الليبي وحسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف.

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