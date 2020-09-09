شكري: التدخلات التركية في ليبيا من شأنها إطالة الصراع في المنطقة بأسرها

قال وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، إن التدخلات التركية المزعزعة لاستقرار ليبيا من شأنها إطالة الصراع ليس في ليبيا فقط ولكن في المنطقة بأسرها.

مشيرا في كلمته أمام اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية إلى انخراط تركيا الموثق في نقل المرتزقة والعناصر الإرهابية من الأراضي السورية إلى ليبيا، ضاربة بالمواثيق والأعراف الدولية عرض الحائط.

وأضاف شكري أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، وقد استثمرت في المسار السياسي الذي لا بديل عنه لتسوية الأزمة الليبية، من خلال إعلان القاهرة، مشددا على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية أيا كان مصدرها، ونزع سلاح الميليشيات، ودعم جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا.

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