المحجوب ينفي سقوط طائرة مقاتلة للجيش من نوع ميغ 29

نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش

خالد المحجوب اليوم الأربعاء صحة مقطع فيديو، قالت تقارير

إنه يظهر سقوط مقاتلة “ميغ 29”.

وأوضح المحجوب في تصريح صحفي أن الفيديو المتداول مفبرك وغير صحيح،

مبينا أن هناك من يبحث عن انتصارات وهمية بعد أن أصبحت المعركة مختلفة، والأمور

تتجه للقضاء على الميلشيات واستقرار البلاد.

وأوضح محجوب أن

“كل هذا يأتي ضمن العمل على اتهام الجيش بأعمال تصعيد وهذا غير صحيح، فنحن

فقط نكتفي بالرد القوي على أي محاولة تقدم باتجاه قواتنا والجبهة تشهد هدوءا منذ

فترة”.

وكان المركز

الإعلامي لعملية بركان الغضب التابع لقوات الوفاق قد بث مقطعا مصورا يظهر سقوط طائرة مقاتلة من طراز

“ميغ 29” في ليبيا.

