الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم عقيلة صالح من قائمة العقوبات

أفاد دبلوماسيون، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد

الأوروبي يعتزم رفع اسم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، من قائمة العقوبات.

وقال الدبلوماسيون إن هذه الخطوة تأتي في إطار

تشجيع الاتحاد الأوروبي لجهود السلام وضمان أن يلعب التكتل دورا محوريا في أي

تسوية يتم التفاوض عليها.

وقال الدبلوماسيون إن عقيلة صالح بات يعد شخصية

رئيسية في المساعي للجمع بين أطراف الصراع في ليبيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في مارس 2016 على

فرض عقوبات على من وصفهم بأنهم معرقلون للعملية السياسية في ليبيا، ومن بين الذين

طالتهم العقوبات عقيلة صالح، وتشمل العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي حظر

السفر، وتجميد الأصول المالية.

