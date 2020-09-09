ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ ترهونة |

09 September, 2020

انتشلت الجهات المختصة اليوم الأربعاء، جثة أخرى مجهولة الهوية بعد الأولى التي عثرت عليها في المقبرة الجديدة بمقر الأمن المركزي بترهونة.

وأوضح فريق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، استمرار أعمال الاستكشاف بمقر الأمن المركزي ترهونة لليوم الثاني على التوالي ،مشيرة إلى أن أعمال الاستكشاف ما تزال مستمرة مع صعوبة التربة في المكان المذكور متوقعة وجود مزيد من الجثث.

وأفادت هيئة البحث عن المفقودين باكتشاف مقبرة جماعية جديدة بمقر الدعم والأمن المركزي ترهونة دون تحديد أعداد الجثث.

وعثرت فرق البحث بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بمنطقة مشروع الربط في مدينة ترهونة، الأحد، على خمس جثث جديدة ،في حين ذكر مدير مكتب الإعلام بالهيئة باكتشاف مقبرة جماعية جديدة في مشروع الربط بمدينة ترهونة لافتا حينها إلى أن فريق البحث عثرت على جثة واحدة واستمرار العمل بهذا الصدد.