مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية يتحفظ على بند إدانة التدخلات التركية

عبر مندوب ليبيا

لدى الجامعة العربية صالح الشماخي، اليوم الأربعاء عن تحفظه على بيان الجامعة

العربية الذي يدين التدخلات التركية في شؤون دول المنطقة العربية.

وقال الشماخي إن

بيان الجامعة العربية اتهم تركيا بالتدخل في شؤون الدول العربية وتجاهل تدخل دول

أجنبية أخرى، بحسب تعبيره.

أبدى مندوب

ليبيا استغرابه مما وصفه بسياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع

التدخلات الخارجية، معتبرا أن بعض الدول العربية تتدخل في شؤون ليبيا ويتم تبرير

تدخلها.

