بوشناف يُنشئ مكتباً لمكافحة تهريب الوقود

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، الأربعاء، قرارا بإنشاء مكتب لمكافحة تهريب الوقود، يتبع للإدارة العامة للبحث الجنائي.

وقالت “الداخلية”، في بيان، إن المكتب الجديد سيتولى مهمة “ضبط عملية توزيع الوقود من المصدر للمحطات، ومنها للمستهلكين دون تسربه للسوق الموازية أو المضاربة به، أو تهريبه خارج البلد”.

وأشارت الوزارة إلى أن المكتب باشر اختصاصاته منذ اليوم لحل الإشكاليات الواقعة في محطات الوقود بسبب نقص الوقود الخفيف “الديزل”.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت في وقت سابق إن عمليات التهريب تكلف ليبيا نحو 750 مليون دولار سنويا.

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