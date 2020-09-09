قال الناطق باسم
الجيش أحمد المسماري اليوم الأربعاء إن الجيش لن يتراجع عن حربه ضد الإرهاب.
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قال الناطق باسم
الجيش أحمد المسماري اليوم الأربعاء إن الجيش لن يتراجع عن حربه ضد الإرهاب.
The post عاجل// المسماري: الجيش لن يتراجع عن حربه ضد الإرهاب appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
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