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عاجل// المسماري: الجيش لن يتراجع عن حربه ضد الإرهاب

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الناطق باسم
الجيش أحمد المسماري اليوم الأربعاء إن الجيش لن يتراجع عن حربه ضد الإرهاب.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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