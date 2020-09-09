أبو الغيط: لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية

انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التدخلات التركية في ليبيا وعدد من دول المنطقة العربية، مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية.

وأعلن أبو الغيط في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري اليوم في الدورة العادية مئة وخمس وأربعين، أعلن تشكيل لجنة وزارية عربية لمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، عقدت أولى اجتماعاتها اليوم وخرجت ببيان يعبر عن موقف رافض لكافة هذه التدخلات وداع للتصدي لها.

وبين أبو الغيط أن تركيا انغمست في ليبيا بالتدخل العسكري المباشر، لافتا إلى أن الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ ما يحدث في ليبيا، مبديا أمله في أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سلمية وطنية جامعة.

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