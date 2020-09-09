اللجنة العربية: تدخلات تركيا في ليبيا تنتهك القانون الدولي وتدعم الإرهاب والمرتزقة

ناقشت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، الأربعاء تدخلات أنقرة غير الشرعية في عدد من الدول العربية.

وأكدت اللجنة على عدم شرعية التواجد العسكري التركي في الدول العربية وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط.

وعقدت اللجنة المكونة من مصر والعراق والإمارات والبحرين والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتماعها الأول عبر الاتصال المرئي على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأدانت اللجنة، في بيانها الختامي، كافة أشكال التدخلات التركية العدوانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخاصة في كل من العراق وليبيا، وسوريا.

واعتبرت اللجنة التدخلات التركية في الشأن العربي انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعديا سافرا على سيادة الدول العربية، وتهديدا جديا للأمن القومي العربي”.

وشدد البيان على أن التدخلات التركية تسهم في تعزيز الانقسام الطائفي عبر الانتهاكات العسكرية المباشرة ودعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة.