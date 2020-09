استدعت هيئة مكافحة الفساد في ليبيا اليوم

الأربعاء رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود للتحقيق في تجاوزات وشبهات

فساد.

عاجل// استدعاء رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار للتحقيق في شبهات فساد

