أفادت مصادر

إعلامية اليوم الأربعاء بأن زيارة الوفد الليبي إلى القاهرة والمتمثل في مسؤولين

بمجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة، ستستغرق 4 أيام يلتقون فيها بمجموعة من

المسؤولين المصريين على رأسهم وزير الخارجية سامح شكري ورئيس جهاز المخابرات

العامة اللواء عباس كامل.

The post عاجل// زيارة الوفد الليبي إلى القاهرة تستمر 4 أيام يلتقون خلالها شكري ورئيس المخابرات المصرية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24