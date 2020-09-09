مصادر خاصة لـ”الساعة 24″: ممثلون عن “الرئاسي والنواب والدولة” بحثوا التحضير للمسار السياسي في جنيف

كشفت مصادر خاصة لـ”الساعة 24″ عن أن جلسة حوار بين أطراف الأزمة الليبية جرت أول من أمس الاثنين بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وقالت المصادر التي رفضت كشف هويتها، إن الجلسة حضرها ممثلون عن مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة، وناقشوا فرص نجاح المسار الدستوري

وتعديل المجلس الرئاسي وفصله عن الحكومة.

وأوضحت المصادر أن مجلس النواب مثله خلال الجلسة النائب زياد دغيم وعبد المجيد مليقطة مستشار رئيس المجلس عقيلة صالح، فيما شارك عن مجلس الدولة كل من نزار كعوان وبشير الهوش، وعن المجلس الرئاسي: تاج الدين الرازقي مستشار فائز السراج، وحافظ قدور.

وأضافت المصادر أن المستقلين المشاركين في الجلسة هم عبد الحميد الدبيبة، وفائق دنه مستشار أسامة جويلي، والدكتور بوعجيلة المبروك، والدكتور عمر أبوشريدة.