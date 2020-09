قال نائب

وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، إن المشاورات الروسية

الفرنسية بشأن ليبيا ستعقد في موسكو يوم 11 سبتمبر الجاري.

وأضاف

بوغدانوف في تصريح صحفي، أنه من المقرر أن يتناول الاجتماع الثنائي قضية التسوية

الليبية على أساس قرارات مؤتمر برلين في 19 يناير، وقرار مجلس الأمن الدولي 2510.

وأشار

بوغدانوف إلى أن موضوع إنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة يعتمد على

الإرادة السياسية للأطراف الليبية، وهم الذين يقررون.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد

دعا في وقت سابق، إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا، ومن جانبها كانت

حكومة الوفاق غير المعتمدة، قد أعلنت في 21 أغسطس الماضي، وقفاً فوريًا لإطلاق

النار وتعليق جميع العمليات العسكرية في البلاد.

The post روسيا وفرنسا تبحثان الملف الليبي في 11 سبتمبر الجاري appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24