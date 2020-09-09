لليوم الثالث على التوالي شبكة المنطقة الشرقية تعاني من عجز كبير

تعاني الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية لليوم الثالث على التوالي من عجز كبير في الإنتاج بمحطات الكهرباء فيها بسبب عدم وصول تزويدات الوقود الخفيف الديزل من شركة البريقة لتسويق النفط.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، ربيع خليفة، إن عدم تزويدنا بالكميات المتفق عليها مع شركة البريقة إلى خزنات الشركة العامة للكهرباء أسفر عن نفاد المخزون الاستراتيجي، ونتج عنه خروج بعض الوحدات، حيث تسبب ذلك في خروج الوحدة الأولي والثانية والسادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي، والوحدة الثانية بمحطة السرير الغازية، مشيرا إلى أن عدم دخول محطة خليج سرت للعمل من جديد أسفر عن عجز بالشبكة الكهربائية الشرقية في حدود 685 ميجاوات.

جدير بالذكر أن هذا العجز أسفر عن ساعات طرح للأحمال تقدر بـ8 إلى 9 ساعات.

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