سجن 5 صحفيين لكشفهم هويات عميلين للمخابرات التركية في طرابلس

أصدرت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، حكما بسجن 5 صحفيين أتراك لكشفهم هويات اثنين من عملاء الأمن، لقيا حتفهما في العاصمة الليبية، حيث تدعم أنقرة حكومة الوفاق الوطني، بحسب ما نقلته «رويترز» عن محامي الصحفيين.

وقالت «رويترز» إن الاتهامات الموجهة للصحفيين تركزت على مقالات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نُشرت بعد وقت قصير من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان في فبراير الماضي، أن «عدة شهداء» سقطوا في ليبيا.

ونقلت «رويترز» عن محامي الدفاع عن الصحفيين، جلال أولجن، قوله بعد الجلسة «إن صحفيين حكم عليهما بالسجن 3 سنوات و9 أشهر، بينما حكم على 3 بالسجن 4 أعوام و 8 أشهر لانتهاكهم قانون وكالة المخابرات الوطنية».

ونفى المتهمون الاتهامات، قائلين إنهم يؤدون عملهم الصحفي. وقال أولجن: «سنرفع هذا الحكم إلى محكمة استئناف، هذا ليس قرارًا قانونيًا، هذا قرار سياسي».

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