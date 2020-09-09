المسماري: ملتزمون بوقف إطلاق النار منذ 8 يونيو تطبيقا لإعلان القاهرة

أكد الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، التزام القيادة العامة بوقف إطلاق النار منذ 8 يونيو الماضي، تطبيقا للمبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن قوات القيادة العامة لم تخرق هذا الوقف منذ 8 يونيو، لكنه أشار إلى احتفاظها بحقها الطبيعي في الرد على أي تحرك معاد تجاه قواتها.

وبخصوص إعلان رئيسا مجلس النواب، عقيلة صالح، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، في بيانين منفصلين، وقف إطلاق النار في 21 أغسطس الماضي، قال المسماري إن القيادة العامة لم تعلق على البيانين لأنها بالفعل في حالة وقف إطلاق للنار منذ 8 يونيو الماضي.

وبالنسبة للموقف العسكري العام، قال الناطق العسكري إن الموقف العسكري العام لازال على ما هو عليه منذ أوقفت القيادة العامة جميع العمليات في 8 يونيو الماضي.

صيانة وإصلاح تشكيل قتالي كامل من صواريخ «R-17»

وأعلن المسماري نجاح سلاح المدفعية التابع للقيادة العامة في صيانة وترميم صواريخ أرض- أرض سوفيتية الصنع، وإعادتها إلى العمل من جديد، مشيرًا إلى أن القيادة العامة عملت خلال الفترة الأخيرة وبأوامر المشير خليفة حفتر، على رفع كفاءة وقدرات قواتها وأسلحتها خاصة سلاح المدفعية والصواريخ.

وأضاف أن سلاح المدفعية تمكن من صيانة تشكيل قتالي كامل من صواريخ R17 وهي صواريخ سوفيتية الصنع يصل مداها إلى أكثر من 300 كيلو مترًا، لافتًا إلى وجود 200 صاروخ من هذا النوع في ليبيا نصفهم في المنطقة الشرقية، والنصف الأخر في المنطقة الغربية.

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