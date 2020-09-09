“السويحلي”: تمنيت فوز قائمة “إعمار” بأغلبية مطلقة فمصراتة تستحق الأفضل

أعرب الرئيس السابق لمجلس “الدولة الاستشاري”، عبد الرحمن السويحلي، عن تمنياته أن تفوز قائمة إعمار التي يتزعمها عضو جماعة الإخوان المسلمين وأحد مؤسسي مليشيا المرسي، محمود السقوطري، بالأغلبية المطلقة في انتخابات المجلس البلدي مصراتة.

وزعم السويحلي في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نبارك لقائمة إعمار فوزها في انتخابات بلدية مصراتة بنسبة 36.6% وهي جيدة مقارنة بمدن أخرى”.

وادعى السويحلي أنه كان يتمنى أن تكون هناك جولة ثانية للحصول على أغلبية مطلقة “50%”، كما هو متعارف عليه عالميًا لضمان قيادة مستقرة للمجلس البلدي، مُستدركًا: “مصراتة تستحق خدمات محلية أفضل وإنجاز للمشاريع المتوقفة، أملنا كبير في المجلس الجديد”.

أعلن رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية عن حصد قائمة “إعمار” المرتبة الأولى في نتائج انتخابات المجلس البلدي مصراتة، بـ10313 آلاف صوت.

وقال رئيس اللجنة التابعة لحكومة “الوفاق” في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن نسبة المشاركين في انتخابات بلدي مصراتة بلغت 28%، مشيرا إلى أن هذه النتائج مبدئية، وأن النهائية ستعلن بعد الانتهاء من فحص الطعون.

يشار إلى أن قائمة إعمار التي يتقدمها محمود السقوطري أعلن عن دعمها كل من محمد صوان رئيس حزب العدالو والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، وعلي الصلابي القيادي الإخواني.