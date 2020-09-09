تركيب بوابات للتعقيم الذاتي في مداخل مستشفى الزنتان

في إطار إجراءات الحد من فيروس كورونا، خاصة في المستشفيات التي تعد الأكتر عرضة لهذا الفيروس، شرع مستشفى الزنتان التعليمي بالتعاون مع مركز الصحة التقنية والهندسية في تركيب بوابات بخارية تعمل على التعقيم الذاتي في مداخل المستشفى لتعقيم الزوار والمرضى، وذلك للحد من انتشار الفيروس.
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قناة ليبيا
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