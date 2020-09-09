«كهرباء الموقتة»: 685 ميغاوات عجزا في التوليد بعد خروج 4 وحدات عن الخدمة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة، الأربعاء، إخراج أربع وحدات توليد عاملة بالوقود الخفيف «الديزل» عن الخدمة وذلك بسبب نفاد هذا النوع من الوقود في محطات التوليد بالمنطقة الشرقية نهائيًا.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن العجز في التوليد سيرتفع بهذا الإعلان إلى 685 ميغاوات في المنطقة الشرقية ما يؤدي إلي زيادة ساعات طرح الأحمال في بعض الاحيان، واضطرار الشركة إلى الإطفاء مرتين خلال 24 ساعة .

وعبرت الشركة عن أملها في أن توضح شركة البريقة لتسويق النفط سبب تأخر ناقلة الوقود التي كان من المنتظر دخولها اليوم.

وأوضحت شركة الكهرباء عدم معاناتها من أي مشكلات فنية وأن جميع وحداتها تعمل بشكل ممتاز، مؤكدة أنه حالما يتوفر الوقود الخفيف «الديزل» ورفع إمدادات الغاز من المصدر، ستنتهي فورًا مشكلة طرح الأحمال.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا