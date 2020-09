هولندا تعلن إيقاف مساهمتها في عملية إيريني

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية في رسالة لمجلس

نواب بلادها، أنها أوقفت المساهمة في عملية إيريني، وأن ضابطي الأركان المعارين

إلى المقر الرئيسي في روما، تم إعادتهما إلى هولندا.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، قد اعتمد قرار

إطلاق العملية العسكرية “ايريني”، والتي تعني “السلام”

باليونانية، اعتبارًا من 1 أبريل 2020، لمتابعة حظر الأسلحة، المفروض من قبل الأمم

المتحدة على ليبيا، وذلك من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية

والبحرية.

وكان قائد عمليات بعثة “إيريني”،

فابيو أجوستيني، قد قال في تصريح صحفي، منتصف الشهر الماضي، إنه قد تم إحراز تقدم

كبير في مكافحة تهريب الأسلحة والنفط من ليبيا وإليها، وذلك خلال الأشهر الثلاثة

التي بدأت فيها العملية.

وأضاف

أجوستيني ، أن العملية تتضمن سفنا في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، ووسائل جوية

وأقمارا صناعية أوروبية، مؤكدًا أن البعثة تتصرف بصرامة في سياق قرارات مجلس

الأمن.

