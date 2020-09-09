فرق الرصد والتقصي في الكفرة تعمل رغم نقص الإمكانات

في ظل ازدياد عدد الإصابات في مدينة الكفرة وارتفاع عدد الوفيات إلى 3 حالات، تستمر فرق الرصد والتقصي بالمدينة في عملها بشكل دؤوب لجمع أكبر عدد ممكن من العينات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، رغم النقص الحاد في الإمكانات وعدم تعاون المواطنين، ما أدى إلى ارتفاع عدد الحالات المسجلة إلى 84 إصابة، في حين سجلت 17 حالة شفاء.
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قناة ليبيا
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