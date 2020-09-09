ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

09 September, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية ،مساء الأربعاء ،عن خروج عدد 4 وحدات توليد عاملة بالوقود الخفيف ( الديزل ) عن الخدمة وذلك بسبب نفاد الوقود الخفيف ( الديزل ) ، في محطات التوليد بالمنطقة الشرقية نهائياً.

و أكدت الشركة إن العجز في التوليد سيرتفع إلى 685 ميقاوات ، على المنطقة الشرقية هذا الأمر الذي أدى إلى زيادة ساعات طرح الاحمال أيضاً في بعض الاحيان نظطر اسفين الى الاطفاء مرتين خلال 24 ساعة ،ودعت الشركة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط إلى توضيح سبب تأخر الناقلة والتي كانت من المنتظر دخولها اليوم .

و قالت الشركة إنها لا تواجه أي مشاكل فنية وجميع وحداتها تعمل بشكل ممتاز حالما يتوفر الوقود الخفيف ( الديزل ) ورفع امدادات الغاز من المصدر ، ستنتهي فوراً مشكلة طرح الأحمال.

