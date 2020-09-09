ليبيا
تعرّف على أسباب ارتفاع ساعات طرح الأحمال بالمنطقة الشرقية
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
09 September, 2020
أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية ،مساء الأربعاء ،عن خروج عدد 4 وحدات توليد عاملة بالوقود الخفيف ( الديزل ) عن الخدمة وذلك بسبب نفاد الوقود الخفيف ( الديزل ) ، في محطات التوليد بالمنطقة الشرقية نهائياً.
و أكدت الشركة إن العجز في التوليد سيرتفع إلى 685 ميقاوات ، على المنطقة الشرقية هذا الأمر الذي أدى إلى زيادة ساعات طرح الاحمال أيضاً في بعض الاحيان نظطر اسفين الى الاطفاء مرتين خلال 24 ساعة ،ودعت الشركة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط إلى توضيح سبب تأخر الناقلة والتي كانت من المنتظر دخولها اليوم .
و قالت الشركة إنها لا تواجه أي مشاكل فنية وجميع وحداتها تعمل بشكل ممتاز حالما يتوفر الوقود الخفيف ( الديزل ) ورفع امدادات الغاز من المصدر ، ستنتهي فوراً مشكلة طرح الأحمال.
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