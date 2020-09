صهد: حفتر يناور وهو يعلم أنه خارج المشهد السياسي الحالي

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة إبراهيم صهد إن الاجتماع في المغرب الذي عقد بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة، يختلف عن الاجتماع المقرر في جنيف.

وأوضح صهد أن الفرق

بين الاجتماعين هو أن اجتماعات المغرب من اقتراح دولة المغرب وتتم بين وفدين عن مجلس

الدولة ومجلس النواب فقط، والمهمة المطروحة هي التوافق على معايير تولي المناصب

السيادية وكيفية تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي، ومن ضمن ما يناقش أيضا موضوع

التأكيد على وقف إطلاق النار كأساس لإمكانية استئناف جلسات الحوار بين المجلسين.

وأضاف أن اجتماعات

جنيف من اقتراح بعثة الأمم المتحدة وهي بين ممثلين لشخصيات ترى البعثة بأن لها

دورا في المشهد السياسي منهم السراج والمشري وعقيلة وآخرين، وليس هناك قاعدة

لكيفية التمثيل إلا اختيار الأشخاص أنفسهم، أي أنها لقاءات ليست بين المجالس وعلى

وصف البعثة لها فهي لأغراض القيام بعصف ذهني.

وبين صهد ان ما

يتسرب حتى الآن أن المحادثات قد تركزت على أي الخيارين أفضل هل الذهاب إلى

انتخابات رئاسية وتشريعية في بدايات العام القادم أم تعديل الاتفاق السياسي وإعادة

تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس منفصل عن

الرئاسي، وفق معلوماته.

وأوضح صهد أن حفتر يناوور بتأييد

مباحثات المغرب ، وهو يعلم أنه أصبح خارج المشهد السياسي وأنه لن يعود إليه إلا

بتخريب كل فرص النجاح والاتفاق عن طريق شن هجوم جديد.

