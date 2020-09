شركة الكهرباء: خروج 4 وحدات توليد عن الخدمة في المنطقة الشرقية بسبب نفاد الوقود

أعلنت شركة

الكهرباء اليوم الأربعاء خروج 4 وحدات توليد في المنطقة الشرقية عن الخدمة بسبب

نفاد الوقود.

وأوضحت الشركة

في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن العجز في توليد الكهرباء

ارتفع بعد خروج هذه الوحدات إلى685 ميغاوات

، على المنطقة الشرقية ما أدى إلى زيادة ساعات طرح الاحمال.

وبينت الشركة أنها

اضطرت إلى إطفاء الكهرباء مرتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية داعية شركة

البريقة لتسويق النفط لتوضيح سبب تأخر ناقلة النفط التي كان من المفترض دخولها

اليوم.

وشددت الشركة على عدم وجود أي مشاكل فنية

لديها وأن جميع

وحداتها تعمل بشكل ممتاز، مؤكدة أنها وقت ما يتوفر الوقود الخفيف ( الديزل ) ويتم

رفع إمدادات الغاز من المصدر ، ستنتهي فوراً مشكلة طرح الأحمال.

