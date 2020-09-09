أعضاء من مجلس الدولة يكشفون تفاصيل زيارتهم للقاهرة

كشف عضوا مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة وبلقاسم قزيط تفاصيل زيارة وفد ليبي ممثل لحكومة الوفاق إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقال بن شرادة في تصريحات نشرتها صحيفة “اليوم السابع” المصرية اليوم الأربعاء، إن الوفد الليبى حضر إلى القاهرة للتعرف بشكل أعمق على رؤية الدولة المصرية حول ليبيا عامة والمنطقة الغربية بشكل خاص، مشددا على دور مصر الهام في الأحداث الحالية في ليبيا، مردفا: “ولا يمكن إقصاؤها”.

وأوضح بن شرادة أن الوفد الليبي ضم أعضاء مجلس النواب (المقاطعين في طرابلس) محمد الرعيض، وأبو بكر سعيد، وأيمن سيف النصر، وعبدالله اللافى، وممثلين عن مجلس الدولة الاستشاري (بالإضافة إلى شخصه)، أبوالقاسم قزيط، وعبدالله جوان، ومن الشخصيات المستقلة حسن شابا، وتهامي الجطلاوي، وفهيم بن رمضان من القيادات العسكرية في مصراتة.

وأشار عضو مجلس الدولة الاستشاري إلى أن جدول أعمال الوفد الليبي يشمل لقاءات بوزارة الخارجية المصرية، ومسؤول اللجنة الخاصة بالملف الليبي، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في ليبيا.

من جانبه، قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، إن زيارة الوفد للقاهرة تهدف لبحث حل سلمي للأزمة الليبية، موضحا أن الزيارة تهدف لبحث تكوين حكومة وسلطة واحدة في ليبيا.

وأكد قزيط للصحيفة نفسها أن “إعلان القاهرة” لحل الأزمة الليبية استكمال لأعمال مسار اللجنة العسكرية “5 + 5″ بـ”جنيف” برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات سياسية، والأمنية، والاقتصادية.

ووصل الوفد الليبي إلى القاهرة فجر اليوم الأربعاء، وقالت الصحيفة المصرية إن الزيارة تأتي فى إطار انفتاح مصر على كافة الأطراف الليبية لبحث تفعيل سبل الحل السياسي فى إطار إعلان القاهرة لحل الأزمة.