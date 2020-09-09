إظلام بشرق ليبيا والكهرباء تطالب شركة البريقة بتوفير الديزل

أخبار ليبيا24

تشهد شبكة الكهرباء في شرق ليبيا عملية طرح أحمال على المدن والمناطق تمتد إلى نحو 10 ساعات يوميًا كأحد أقصى، وذلك بسبب نفاد وقود الديزل من خزانات الشركة العامة للكهرباء، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، ربيع خليفة، اليوم الأربعاء، شركة البريقة لتسويق النفط بضرورة توفير الكميات المتفق عليها من الديزل لصالح الشركة العامة للكهرباء في أسرع وقت.

وقال خليفة، أن ذلك سيمكن شركة الكهرباء للقيام بدورها في توفير التيار الكهربائي للمواطن دون انقطاع، مشيرًا إلى أن الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية تعاني لليوم الثالث على التوالي من عجز كبير في الإنتاج بمحطات الكهرباء، بسبب عدم وصول تزويدات الوقود الخفيف (من شركة البريقة لتسويق النفط.

وأكد أن نفاد المخزون الاستراتيجي في خزنات الشركة، نتج عن خروج بعض الوحدات عن العمل ما تسبب في عجز بالشبكة الكهربائية الشرقية في حدود (685) ميغاوات.

وأوضح خليفة، أن هذا العجز أسفر عن ساعات طرح للأحمال تقدر من 8 إلى 9 ساعات وقد تصل إلى (10 ساعات، كحد أقصى على كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة “في الأيام وصلت ناقلة نفط تابعة لشركة البريقة إلى ميناء مدينة بنغازي على متنها كمية من الوقود الخفيف تقدر بحدود(32.904.000) لتر كان حصة الشركة العامة للكهرباء منها 18 مليون لتر فقط”، مشيرًا إلى أن هذه الكمية لا تكفي ولا تسد احتياجات الشركة العامة للكهرباء من الوقود الخفيف.

وأوضح، أن احتياجات محطة كهرباء شمال بنغازي فقط من الوقود الخفيف (الديزل) في حدود 3ملايين لتر يومياً، إضافة إلى المحطات الاخرى مثل محطة السرير تحتاج يوميا في حدود 2مليون لتر، لتشغيل الوحدات فيها.

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