“مكافحة الفساد” تستدعي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار

طالب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار

علي محمود بإيقاف قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة جاء مخالفا لقرار

الجمعية العمومية للشركة رقم 1 لسنة 2019، بشأن تعديل النظام الأساسي، الأمر الذي يتطلب على وجه

السرعة إعادة تشكيله وبما يتوافق مع النظام الأساسي المعدل.

وكشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن أنه سيتم استدعاء رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار لاستبيان

بعض التجاوزات وشبه الفساد بالشركة في إطار ممارسة الهيئة لدورها الرقابي على مؤسسات الدولة.