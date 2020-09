ليبيا في المركز 241 بين أكثر الدول أمانا في العالم من فيروس كورونا

كشف تقرير صادر عن مجلة “دييب

نولدج” عن أكثر

الدول أمانًا في العالم بالنسبة لفيروس كورونا، حيث اعتلت ألمانيا الصدارة متفوقة

على سويسرا، بينما احتلت ليبيا المركز 241.

وبدأ منحنى

الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا بالازدياد، حيث وصل عدد الإصابات الإجمالية في

البلاد أكثر من 19 ألف حالة، و314 حالة وفاة حتى الآن.

وجاء في المركز

الثاني والثالث كلًا من نيوزيلندا وكوريا الجنوبية، بينما تراجعت سويسرا إلى

المركز الرابع

وأصدرت مجموعة دييب نولديد تصنيفها

لأكثر الدول أمانًا لأول مرة في شهر يونيو الماضي، وأعادت مؤخرًا تحديث البيانات

ومنهجية التصنيف.

ولا يتعلق

الترتيب فقط بعدد الإصابات الموجودة حاليًا أو عدد الوفيات، بل هناك تقييمات معقدة

من العوامل الطبية والاقتصادية والسياسية.

وكشف التصنيف عن

أخطر الدول وأقلها أمانًا وهي الصومال، جنوب السودان، أفغانستان ومالي.

وضم التصنيف 252

دولة حول العالم، حيث جاءت ليبيا في المركز 241 وهو متأخر جدًا وحازت على 360.06

درجة بناء على عدد من العوامل مثل كفاءة الحجر الصحي، وكفاءة الحكومة، والمراقبة

والكشف، واستعدادات الرعاية الصحية والاستعداد للطوارئ

وتمكنت الإمارات

العربية المتحدة من التفوق على العديد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة التي

احتلت المركز 55 عالميًا، حيث جاءت الإمارات في المركز التاسع عالميًا والأولى على

المستوى العربي

واحتلت المملكة

العربية السعودية المركز الثاني عربيًا و13 عالميًا، أما الكويت فكانت صاحبة

المركز الثالث عربيًا و20 عالميًا، ثم البحرين وقطر وعُمان.

