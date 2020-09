العريبي: الوضع الوبائي في ليبيا خطير ومرعب وحالات الإصابة في تزايد مستمر

أكدت المدير العام لمركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، أن الوضع

الوبائي في ليبيا خطير ومرعب وأن حالات الإصابة في البلاد في تزايد مستمر.

وبينت العريبي في تصريح خاص لليبيا 24 أن حالات الإصابة أصبحت أعراضها شديد

إضافة لأعداد حالات الوفيات في المنازل التي تصل للمركز يوميا من جميع الإعمار.

و أكدت العريبي أن الحالات الموجبة في مدينة بنغازي قد بلغت 1454 حالة

لافتة إلى أن أعداد الإصابات أكثر من هذا الرقم و لكن محدودية المواد اللازمة

للتحاليل أجبرت المركز على إجراء التحاليل لحالات الاشتباة فقط .

وأشارت العريبي

إلى أن عدد حالات الشفاء 1200حالة شفاء و بلغ عدد الوفيات 130

حالة.

وأشارت العريبي أن

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في المناطق الخاضعة للحكومة

المؤقتة بلغ 2196 حالة تم شفاء 1474 و تسجيل 203 حالة وفاة.

و لفتت العريبي إلى أن الوضع الوبائي خلال الشهرين الأخيرين أصبح مخيفا حيث

أصبحت الأعراض شديدة وأغلب الحالات تحتاج للتنفس الصناعي خلاف الأشهر الأولى لظهور

الوباء التي كانت فيها الأعراض خفيفة.

و حذرت العريبي بأن شهر أكتوبر القادم سيكون ذروة الإصابة بالفيروس و ذلك

بحسب منظمة الصحة العالمية .

و عن اللقاح قالت فتحية بأنه مازالت في طور التجارب و لم يثبت فاعيليته.

وبينت انه في حال وجود لقاح سوف

يكون للدول الكبرى الأولوية في الحصول على اللقاح لذلك يجب أخذ الحيطة و الحذر و

اتباع الإجراءات الاحترازية و ذلك لتعايش مع هذا الفيروس الذي قد يستمر سنتين أو

ثلاثة.

وأعربت الدكتورة عن استياءها الشديد من اتهام الفرق الطبية بتقاضي مبالغ

كبيرة من الاموال مقابل كل مصاب بفيروس كورونا الامر الذي تسبب في العديد من

الهجوم على الفرق الطبية و الطبية المساعدة .

متسائلة من الجهة التي يمكن أن تدفع هذه الاموال لهذا السبب ، مطالبة

الجهات الامنية التحقيق في هذا الاشعات و معرفة من الجهة التي تحاول ان تغذي هذه

الادعاءات المغرضة موكدة ثباتهم في تاديت واجبهم تجاه وطنهم في هذه الازمة.

و أضافت العريبي ان حالات الوفيات يتم تغسيلها و وضعها في أكياس متخصصة

تكفلت بها منظمة الصليب الأحمر و يوضع المتوفي في صناديق تصنع في ورشة خاصة بالمركز

و تدفن بواسطة اطقم طبية بدون أي مقابل مادي علما بأنه من اختصاص هيئة الدفاع

المدني و ليس من اختصاص المركز.

The post العريبي: الوضع الوبائي في ليبيا خطير ومرعب وحالات الإصابة في تزايد مستمر appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24