حوار جنيف بين الأطراف الليبية يحمل هدية مجانية إلى تركيا

تعقد في جنيف السويسرية اجتماعات وجلسات حوارية بين عدة أطراف ليبية برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومركز الحوار الإنساني، بعيدًا عن وسائل الإعلام وسط تعتيم كبير حول حقيقة الأجندة التي يعكف عليها المجتمعون خلال الأيام الماضية والتي تجري بالتزامن مع حوار المغرب بين مجلسي النواب والدولة.

وكانت أولى جلسات الحوار بين أطراف الأزمة جرت الاثنين الماضي بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، وقال مصدر مطلع في تصريح ل”الساعة 24″ رفض كشف هويته، إن الجلسة حضرها ممثلون عن مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة، ناقش خلالها المجتمعون فرص نجاح المسار الدستوري وتعديل المجلس الرئاسي وفصله عن الحكومة.

وأوضح المصدر المطلع أن مجلس النواب مثّله خلال الجلسات في جنيف النائب زياد دغيم وعبد المجيد مليقطة – مؤسس تحالف القوى الوطنية – مستشار رئيس البرلمان “عقيلة صالح”، فيما شارك عن مجلس الدولة كل من نزار كعوان وبشير الهوش وهما من أبرز قيادات الإخوان المسلمين ومؤسسي حزب العدالة والبناء في ليبيا، وعن المجلس الرئاسي تاج الدين الرازقي مستشار فائز السراج للشؤون الأمنية وحافظ قدور سفير حكومة الوفاق لدى الاتحاد الأوروبي.

كما يشارك في جلسات الحوار الدائر في جنيف “عبد الحميد الدبيبة” بصفة مستقلة ما يعتقد كثيرون أنه الأقرب إلى ان يكون رئيسا للوزراء في الحكومة المرتقبة.

كما يشارك “فائق دنه” وهو أحد أبرز مستشاري أسامة جويلي وحضوره بصفة مستقل، فيما يشارك ولأول مرة ممثلون عن سيف الإسلام القذافي وهما ” محمد ابوعجيلة”، و”عمر أبوشريدة” ويعتقد كثيرون انهما مرشحان بأن يكون لهما دور في الحكومة المرتقبة.

وفي تسريبات نقلتها شبكة الرائد الإعلامية التابعة لـ”عبدالرزاق العرادي” الرجل الثاني في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بليبيا، أن فريق الحوار الليبي اتفق في جنيف على الدخول في مرحلة تمهيدية تبدأ بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وحكومة منفصلة عنه تنتهي بانتخابات في مدة أقصاها 18 شهرا، وإذا تعرقل منح الثقة للحكومة من مجلس النواب تؤول هذه المهمة إلى فريق الحوار حسب المادة 64 من الاتفاق السياسي، فيما اتفق المجتمعون بحسب التسريبات على تأجيل النظر في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى ما بعد المرحلة التمهيدية، وهو يراه كثيرون من المتابعين هدية مجانية إلى تركيا خلال السنتين القادمتين للسيطرة والتمكن من ليبيا، وامتصاص ثرواتها.