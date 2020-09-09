مساهمة مديرية أمن بنغازي في تأمين مدارس المدينة

ذكرت مديرية أمن بنغازي -الأربعاء- أن عناصرها ومنتسبيها يواصلون متابعة سير عملية تأمين المدارس بالمدينة وضواحيها ، تنفيذاً للتعليمات الصادرة من قبل مُدير أمن المديرية-رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغـازي العميد عادل عبدالعزيز بشأن اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمنع إصابة الطلاب والمعلمين بفيروس كورونا المستجد، وبما يكفل عدم ضياع العام الدراسي على الطلاب.
وأثنى رئيس الغُرفة المشتركة بنغازي -في منشور على الصفحة الرسمية- بالجهود المبذولة من الحكومة الليبية و لجان الامتحانات والمعلمين والعاملين بقطاع التعليم لمواجهتم كافة العراقيل والمشاكل خلال الامتحانات التي انطلقت الأحد بعد تأجيل دام عدة لأشهر بسبب الجائحة.
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