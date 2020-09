قال محمد القبلاوي الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق غير المعتمدة،

أمس الأربعاء، إن الجامعة العربية ترحب بوقف إطلاق النار الصادر عن رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، ومجلس النواب داعية إلى سرعة تنفيذ وقت إطلاق

نار دائم تمهيدا لحل سياسي شامل

