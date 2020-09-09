ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

09 September, 2020

ناشد شباب مدينة سرت ،الاتحاد الافريقي بضرورة إيجاد المعالجات المناسبة للازمة الليبية التى لها أثار و انعكاسات سلبية في زعزعة أمن القارة و استقرارها و ذلك عبر جمع الأطراف الليبية في حوار وطني ليبي دون إقصاء او تهميش.

وطالب شباب مدينة سرت في بيان بمناسبة بمناسبة تأسسيس الإتحاد الافريقي العظيم الذي انطلق من مدينة الرباط الأمامي سرت يوم 9/9/1999 ،بضرورة تفعيل مقرارت الإتحاد الافريقي لتعزيز السلام و الأمن و الاستقرار في بلادنا الحبيبة ليبيا .

و قال البيان إنه “ونظرا لما تعانيه ليبيا بشكل عام ومدينة الاتحاد الأفريقي سرت بشكل خاص منذ عام 2011 نناشدكم من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل دور اللجنة المنبثقة عن الاتحاد الافريقي سنة 2011 لحل الأزمة الليبية أو من خلال تفعيل دور مجلس الامن و السلم الافريقي بشكل عاجل لإنهاء الصراع المحتدم في ليبيا و الذي تحول الى تصفية حسابات بين الدول الكبرى الاستعمارية على حساب الشعب الليبي.”