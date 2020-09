القبض على موظف بديوان المحاسبة في قضية رشوة جديدة

أفادت مصادر صحفية أمس الأربعاء بالقبض على موظف في ديوان المحاسبة في قضية

رشوة جديدة.

وأوضح المصدر أن النائب العام في طرابلس أمر بالقبض على أحد موظفي جهاز

ديوان المحاسبة على خلفية قضية رشوة.

وبين المصدر أنه جرى بالفعل

القبض على الموظف، بعد ورود بلاغ إلى النائب العام بتقاضيه رشوة من قبل إحدى

الشركات، والتحقق من قبل مكتب النائب العام من الواقعة، الذي قرر حبس الموظف لمدة

ستة أيام على ذمة مزيد التحقيق.

ويحقق مكتب النائب العام في واقعة

فساد وتقاضي رشاوى من قبل مسؤولين في إحدى الجهات الخاضعة للديوان تتعلق باتهام

موظفين بدرجة مدير إدارة بتقاضي رشوة من إحدى شركات القطاع العام، في شهر يونيو

الماضي.

