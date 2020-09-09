ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

09 September, 2020

اكد رئيس اللجنه الاعلامية لمكافحة فيروس كورونا بسرت محمد الاميل تسجيل حالة وفاة جديدة اليوم بقسم العزل بسرت لسيدة مسنة مصابة بفيروس كورونا المستجد وتم دفنها من قبل فريق جمعية الهلال الاحمر الليبى سرت صباح اليوم

وأوضح رئيس اللجنة دخول تلاثة حالات مرضية مصابة وفقا للتحليل السريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد ودلك لقسم العزل بالمستشفى

وقال ان عدد حالات الوفاة نتيجة اصابتهم بالوباء تسع وفيات بسرت بينما حالات ا الاصابة المؤكدة اكثر م أربعة وتلاثون حالة مؤكدة حتى الان وأن فريق الرصد والتقصى بسرت تمكن حاليا من أخد أكثر من ألفان و تلاثمائة تحليل سريع وان حالات الشفاء اكثر من 15 حالة

مؤضحا ان هناك عدد أخر مصابة بالوباء موجودين بالحجر المنزلى فى اطار تنفيد الزقاية والاجراءات الاحترازية للوقاية ومكافحة الوباء