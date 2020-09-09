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بلدية زليتن.. إجراءات رادعة للمعتدين على أملاك الدولة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجه عميد بلدية زليتن المهندس مفتاح حمادي -الأربعاء-  كتاباً رسمياً إلى مسؤولي ومنسقي ومراقبي القطاعات بالبلدية وإلى مديري الفروع والإدارات والمكاتب والأقسام للمصالح والهيئات والأجهزة والشركات الحكومية بالبلدية، بشأن موافاة المجلس البلدي كل فيما يخصه بالتعديات على أملاك الدولة العقارية-حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمجلس البلدي.

كما شمل الكتاب أيضاً تعليمات بموافاة البلدية بالتعديات على شاطئ البحر بمسافة 100متر والمشروعات الزراعية والغابات ومجاري الأودية والمحاجر ومسارات خط منظومة النهر الصناعي والطرق الحديدية وخطوط الضغط العالي لشبكة الكهرباء وخط أنابيب شبكة الغاز وعلى المخططات العمرانية.. وقد أمهل عميد البلدية المسؤولين بأن يوافوه بثبت قوائم للمتعدين على المرافق المذكورة قبل تاريخ أول الشهر المقبل، مجحملاً إياهم مسؤولية التأخر في إحالة المطلوب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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