بن شرادة: الشعب الليبي يرى استحالة أي حل سياسي من دون مصر

أكد عضو ما يسمى بمجلس الدولة سعد بن شرادة أن الشعب الليبي يعتبر دور

مصر محوري في حل الأزمة الليبية مؤكدا أن

الوفد الليبي ممثل من التيار الوسطى في غرب ليبيا الذى يضم أعضاء من مجلس النواب

ومجلس الدولة وشخصيات اجتماعية من مدينة مصراتة.

وأضاف بن شرادة أن

الشعب الليبى يرى استحالة نجاح أى حل سياسى في ليبيا من دون مصر، موضحا أن

الوفد الليبى حضر للقاهرة للتعرف بشكل أعمق على رؤية الدولة المصرية حول ليبيا

عامة والمنطقة الغربية بشكل خاص، موضحا أن الشعب الليبى يريد أن تكون القاهرة

حاضرة في المشهد الليبى بشكل كامل.

وأشار بن شرادة أن

الشعب الليبى يتطلع لدور مصر أكبر لحل أزمة ليبيا ومعالجتها، موضحا أن مصر

وليبيا ترتبطان بعلاقات تاريخية وجغرافيا واحدة، مشددا على دور مصر الهام في

الأحداث الحالية في ليبيا ولا يمكن إقصاؤها.

وأوضح بن شرادة، أن من الشخصيات التي وصلت إلى القاهرة أعضاء مجلس النواب محمد

الرعيض، وأبو بكر سعيد، وأيمن سيف النصر، وعبدالله اللافى ، ومن مجلس الدولة سعد

بن شرادة، وأبوالقاسم قزيط، وعبدالله جوان، ومن الشخصيات المستقلة حسن شابا،

وتهامي الجطلاوي وفهيم بن رمضان من القيادات العسكرية مصراتة.

وبين أن جدول الأعمال حول لقاءات بوزارة الخارجية المصرية، ومسؤول اللجنة

الخاصة بالملف الليبي، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتطورات

الأوضاع في ليبيا.

