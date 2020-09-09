طرابلس..”العمليات الخاصة” تضبط “72” دراجة نارية مخالفة لقانون المرور

قامت قوة العمليات الخاصة التابعة لــ”داخلية الوفاق”،من خلال دورياتها الأمنية الثابتة والمتحركة داخل العاصمة بحجز عدد “72” دراجة نارية مخالفة لقانون المرور، على الطرقات العامة، ما يُشكل خطراً على المارة والمركبات على حد سواء.

وتمثلت المخالفات في عدم وجود لوحات معدنية وعدم التقيد بإجراءات السلامة لقيادة الدراجات النارية على الطرقات العامة وعدم وجود رخص القيادة الخاصة بالدرجات النارية “الدرجة الأولى الفئة أ” -وبحسب منشور للوزارة، فأن هذه المخالفات تهدد حياة المواطنيين على الطرقات العامة.

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